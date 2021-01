Dejaron ir la ventaja de 0-1 al minuto 77 del tiempo acumulado

Redacción- Hernán Medford acepta errores del Cartaginés la noche de este jueves ante el Municipal de Pérez Zeledón, pero también señaló al cuarteto arbitral.

El conjunto brumoso salió derrotado de la visita a los Guerreros del Sur, pese a que hasta el minuto 77 tenían los tres puntos en la bolsa.

No obstante, desatenciones en la parte defensiva ocasionaron la remonta de los sureños quienes obtuvieron así su primer triunfo del torneo.

Aunque el estratega de los blanquiazules considera que el cuarteto arbitral afectó de manera directa a su equipo.

Debido a que no señalaron un fuera de juego de los generaleños, acción que terminó en un penal contra los de la Vieja Metrópoli.

«Yo tengo dos criticas objetivas, la primera crítica es hacia mi equipo, porque hoy no jugamos bien como veníamos jugando, esa es la crítica a mi equipo y a mí como entrenador también me critico, porque yo soy parte del equipo».

«La segunda yo no sé, ustedes díganme, yo no quiero hablar, ustedes son los que tienen que haberlo analizado en el segundo gol de ellos, que estaba outside, ustedes me dicen si estoy equivocado, porque es un análisis de ustedes, porque después van a decir que yo estoy hablando paja o que pongo cortinas de humo».

«Si uno esta viendo algo y lo vemos todo el mundo, está outside en el segundo penal, y el penal de Jeikel prácticamente está adentro, yo le digo a los árbitros, por qué dudan para pitarnos a nosotros, por qué no se equivocan a favor de nosotros un día, por eso quise criticar ambas partes, porque nosotros no hicimos un buen partido», comentó Medford.