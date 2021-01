El pelícano salió en defensa de su portero estelar

Redacción – El técnico del Cartaginés, Hernán Medford, asegura estar molesto porque no se considera a Darryl Parker entre los mejores porteros del país.

Medford pide más respeto para el arquero titular de los brumosos, que dejó atrás los fallos que marcaron su pasado para ser actualmente un arquero de gran seguridad.

Inclusive, el pasado certamen figuró entre los porteros menos vencidos, algo que habla muy bien de las notables condiciones de Parker bajo palos.

Pero la molestia del Pelícano se da porque Unafut no agregó en su encuesta a lo mejor del Apertura 2020 al cancerbero del equipo de la Vieja Metrópoli.

El ente que rige la máxima categoría agregó a Leonel Moreira, Kevin Chamorro, Kevin Briceño, Bryan Segura, Aarón Cruz y Minor Álvarez.

Darryl es el gran ausente para Medford, quién habló en conferencia de prensa y pidió que cuando se elija a lo mejor de cada torneo nacional sea viendo las estadísticas.

«Nuestro portero se fue en blanco, nuestro portero fue uno de los mejores porteros del torneo pasado y creo que fue el segundo o tercero menos vencido e increíblemente no está entre los mejores de la lista, no sé si es que ven el fútbol blanco y negro.

Solo la parte blanca cuenta, pero ahí se las dejo picando porque es increíble, que sin estadísticas elijan posibles mejores porteros. Señores nosotros a veces nos quedamos porque no copiamos, hay que copiar a los gringos.

Los gringos todo es con estadísticas, no es porque es bonito, feo, negro o blanco, o juega con tal equipo, pero invito a algunos periodistas que lo elijan por estadísticas, porque a veces me parece que no es así», afirmó un molesto Hernán Medford.

A sus 29 años, Parker vive un gran momento con el Decano del Fútbol Nacional, donde ha vuelto a sonreír tras sufrir hace unos meses atrás momentos muy complicados.

Ese buen momento del arquero se debe en gran parte a la sana competencia en cada entrenamiento con Marco Madrigal, quién se ha convertido en un consejero de Darryl.