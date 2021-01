Están en riesgo de cara a iniciar al curso lectivo 2021

Redacción- Más de 16 mil estudiantes fueron excluidos del sistema educativo en el 2020 y ahora su futuro educativo está en riesgo de cara a iniciar el curso lectivo 2021.

Según datos del Ministerio de Educación Pública (MEP), se trata de un total de 16 mil 65 estudiantes que en porcentajes, representa un 1.45% de la población escolar.

En medio de la pandemia por la Covid-19, el MEP intentó contener la cantidad de estudiantes que por una u otra razón, decidieron abandonar sus estudios.

Luego de un trabajo exhaustivo, pero fallido para lograr encontrar a esos alumnos y reintegrarlos al sistema, el MEP aplicó la exclusión escolar a esos más de 16 mil estudiantes.

«Un estudiante que no tiene vinculación con el centro educativo ni con sus docentes, es un estudiante que si el centro no logra vincularlo nuevamente, es decir retener en estas circunstancias, lamentablemente pasa a hacer parte de los estudiantes excluidos del proceso», dijo Melania Brenes, viceministra Académica del MEP, a AM Prensa.

Brenes indicó que aquellos «que definitivamente no tienen ninguna vinculación y no cumplen con las tareas académicas, deben ser abordados desde los procesos de exclusión».

Para atender los casos de exclusión, el MEP creó en el 2020 lo que se llama «alerta temprana», para lograr ubicar al estudiante y establecer las posibles razones de su no vinculación con el proceso.

En caso de no haber una respuesta de parte del estudiante a los llamados de docentes y el mismo centro educativo, el MEP no tiene más opción que aplicar el proceso de exclusión.

El curso lectivo 2021 se realizará, al menos durante seis meses, bajo una modalidad híbrida de clases presenciales y a distancia.

Este próximo 8 de febrero, algunos estudiantes volverán a las aulas bajo estrictos protocolos sanitarios.