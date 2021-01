Jurguens fue vinculado con el Atlanta United de la MLS

Redacción – El joven delantero manudo, Jurguens Montenegro, dice que le dio risa que su paseo a USA generara gran cantidad de rumores sobre su futuro deportivo.

Montenegro alistó maletas y se fue de viaje el 26 de diciembre rumbo a los Estados Unidos, con el fin de poder vacacionar unos días tras obtener la copa 30 con el León.

Ese paseo lo hizo en conjunto con su representante, Juan Vicente Carvajal, quién acompañó al oriundo de Puntarenas durante la travesía en la unión americana.

Ir en compañía de su agente causó que se esparciera el rumor de una posible llegada al Atlanta United de la MLS. Pero eso sí, esos chismes no eran certeros.

Dicha situación le causó risa al atacante de 20 años, que respeta la interpretación de la gente, pero fiel a su estilo mantiene su humildad y se mentaliza en seguir trabajando.

Esto con el fin de que esos rumores sean una realidad. El ariete manudo seguirá en el León y su viaje a Estados Unidos fue solamente para tener unos días de ocio

Además, optó poe renovar su ligamen con la empresa Agrinzonis Management Group, donde lo han tratado muy bien, ya que le ha ayudado a trabajar mejor en La Liga.

Jurgunes Montenegro conversó con Deportes Monumental y reveló que no ha tenido ofertas en concreto de clubes extranjeros, ya que de algún interés no ha pasado.

«La gente tiene el derecho de interpretar como quiera las cosas, yo solo estaba riéndome un poco, yo solo fui a pasear y al final, mi representante me dijo que tenía que renovar con ellos, lo valoré y lo estuve pensando un día, creo que tomé la mejor opción que pude tomar.

Ya Juan Vicente Carvajal y toda la empresa de Agrinzonis yo les agradezco, porque han estado para mí ahí, yo solo tengo que trabajar, ya la oportunidad va llegar y sé que tengo que estar preparado para la mejor decisión.

Lo único que me han dicho es que hay mucho interés, yo no me puedo ilusionar por eso. Hasta cuando vea la oferta y diga que logre una de mis metas. Sino llega es porque algo me falta, entonces tengo que seguir humildemente y sé que en algún momento puede llegar», afirmó Montenegro a Deportes Monumental.

El atacante erizo se alista para brillar en el Torneo de Clausura 2021, el cuál iniciará el próximo miércoles 13 de enero, donde el León buscará el bicampeonato.