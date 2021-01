Moreira se ha ganado el cariño de la afición por sus actuaciones

Redacción- Leonel Moreira dice que en La Liga hay una estructura similar a la del Pachuca, lo cual considera muy importante para el crecimiento del fútbol.

El experimentado guardameta de 30 años, Leonel Moreira se ha vuelto uno de los jugadores consentidos por parte de la afición manuda.

Pues a pesar de haber sido parte del plante del Herediano durante muchos años, Moreira ha demostrado su profesionalismo con grandes actuaciones defendiendo la portería de los erizos.

El portero llegó a La Liga procedente del fútbol boliviano donde por cuestiones extra futbolísticas no tuvo el desempeño que le hubiera gustado.

Por lo que el Pachuca de México optó por cederlo en condición de préstamo a los manudos, donde el pasado diciembre logró ser campeón con los rojinegros y pasar a la historia con el club de la ciudad de los mangos.

“Creo que a lo largo del tiempo que he jugado acá he venido de menos a más y ya tengo bastante tiempo gracias a Dios de que las cosas se me dan y eso es lo importante.

Si sigo manteniendo la humildad y el trabajo que eso no se puede dejar de lado, seguir trabajando porque cada día aprendemos algo nuevo”.

Además, el guardavallas comparó al Pachuca con La Liga asegurando que ambos clubes son muy similares por sus ganas de ser los mejores en sus países.

“Creo que es muy similar a lo que vivió Pachuca el orden las ganas de siempre ser los mejores y ni que decirle de la estructura e infraestructura en el equipo.

Creo que hace muy bien para el fútbol de Costa Rica ojala ese crecimiento lo tengamos en todos los equipos todo eso sería bueno para Costa Rica para nuestra selección”.

De esta manera el portero titular de los manudos dejó en claro lo bien que se siente defendiendo los colores del León y su deseo por seguir dejando su nombre en letras imborrables dentro de la institución.