Evento masivo se realizó en Cahuita

Redacción- La Municipalidad de Talamanca investigará una «mega fiesta» que en apariencia se desarrolló el pasado 31 de diciembre en Cahuita, Limón.

En este mega evento participó el cantante nacional Toledo, Gimario, DJ P, hermano de Toledo, así como el locutor de radio DJ Cuilo.

AM Prensa intentó obtener información sobre el evento masivo que ha generado fuertes críticas por realizarse sin ningún tipo de protocolo sanitario en medio de la pandemia por la Covid-19, pero no se obtuvo respuesta, pese a intentar ubicar a algún personero de la Municipalidad de Talamanca.

Sin embargo, este gobierno local sí confirmó a Teletica.com la investigación que realiza por este evento.

Rugeli Morales, Alcalde de Talamanca, dijo a ese medio que «no teníamos conocimiento de esa actividad, tampoco se me reportó a mi en calidad de alcalde por ninguna autoridad de este tipo de eventos, hasta este momento que usted me contacta me estoy enterando, por lo que vamos a analizar los videos y toda la información para ver cómo vamos a proceder».

Aquí los vídeos de la fiesta:

El hermano de Toledo invitó a sus seguidores a participar del evento «gratuito», a través de sus redes.

“Así recibimos el 2021, Cahuita Limón, evento gratis, los espero”, escribió.

Este medio está a la espera de obtener respuesta sobre la investigación que sigue el municipio.