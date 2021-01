Dice que a los santacruceños les hace falta la misa

Redacción- El Obispo de Tilarán, Manuel Eugenio Salazar, se refirió a los hechos ocurridos este jueves en Santa Cruz en medio de la celebración del Cristo Negro de Esquipulas.

«Que vergüenza, que las fiestas de Santa Cruz sean de guaro, fornicación y prostitución», así se expresó Salazar este viernes en una santa misa en honor al Cristo Negro.

Salazar aseguró que en conversación con la Ministra de Cultura, Sylvie Durán, tras los hechos de este jueves, le comentó la importancia de que los santacruceños se acerquen a Dios.

«¿Fiestas de qué? Que vergüenza que sean las mejores fiestas de guaro, qué ofensa a cristo crucificado.

Ahora me llamó la ministra y me dijo ‘cómo podemos mejorar esto’, bueno le dije que para nosotros lo esencial es la eucaristía, con que nos dejen celebrar la santa misa, no hay problema», expresó.

Este pasado jueves en horas de la noche, la Diócesis de Tilarán se sacudió de cualquier responsabilidad tras lo sucedido en aglomeraciones, topes y montas improvisadas que protagonizaron algunos santacruceños, pese a las prohibiciones sanitarias.

«En ningún momento, los sacerdotes han alentado a los fieles a participar en eventos masivos en las calles de Santa Cruz o alrededores del Santuario Nacional Santo Cristo de Esquipulas, ni mucho menos la aglomeración de hoy, 14 de enero, en las calles de dicho cantón», se indicó en el comunicado.

Por su parte, Salud suspendió la procesión del Santo Cristo de Esquipulas, así como las actividades patronales programadas para este viernes.