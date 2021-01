Ocampo deja en claro que las finanzas del equipo están bien

Redacción- Fernando Ocampo asegura que quieren poner una cortina de humo para no dar los méritos que se merecen los rojinegros por la buena gestión financiera del equipo y resalta que lo que ganan lo invierten y nadie se reparte nada.

En días anteriores el presidente del Saprissa habló que el equipo rojinegro estaba entrando en una inflación salarial en el balompié costarricense.

Sin embargo, esta tarde Fernando Ocampo quien cumplen con la labor de presidente en Liga Deportiva Alajuelense rompió el silencio y se refirió a lo dicho por su archirrival.

Y aprovechó para lanzar contundentes dardos para acabar con los comentarios negativos alrededor de los fichajes que realizan en el plantel manudo.

“Hoy La Liga tiene un presupuesto sano y es una gran ventaja, lo que gana lo invierte. Es una de las ventajas de una asociación deportiva, nosotros todo lo que generamos es para invertirlo en el club.

Creo que la estabilidad financiera va de la mano con la estabilidad deportiva, eso lo tengo claro. Esto es una empresa y hay que tener claro que si usted hipoteca el futuro esa factura la va a tener que pagar tarde o temprano.

Y cuando le toca paga esa factura realmente empieza a haber una incidencia directa en lo que es el rendimiento deportivo. Porque ya no tiene usted ese flujo empresario para poder mantener una planilla competitiva.

Hace dos o tres años cuando ellos tenían recursos para hacerlo, ahí no hablábamos de inflación, Lo que a La Liga le entra lo invertimos en el equipo esa es la gran ventaja de la asociación deportiva acá no se reparte nada nadie.

Todo lo que entra es para invertir al equipo. Hemos mejorado las finanzas, hemos reducido la deuda financiera, eso es lo que ha hecho La Liga, pero no voy a entrar en esos dimes y diretes. Es una cortina de humo con todo respeto, No sé de quién, porque no voy a entrar en eso. Los números de La Liga están bien, yo los doy a conocer en la asamblea”.

Sin decir nombres, pero muy directo fueron las declaraciones brindadas del presidente rojinegro, quien asegura que le están dando un buen manejo a las finanzas del equipo.

El cuadro erizo buscará este torneo próximo a iniciar quedarse con el campeonato y así revalidar su título de campeón conseguido recientemente.