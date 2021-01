No jugaba en primera división desde el 2017

Redacción- Pablo Herrera vuelve a la máxima categoría del futbol costarricense en busca de ser protagonista con el Municipal Grecia.

El lateral helénico demostró las grandes habilidades que lo caracterizaron en sus inicios como futbolista en el primer juego de los helénicos en el torneo nacional.

Herrera fue parte del 11 estelar con el que los griegos saltó a la cancha para enfrentarse al Saprissa, por lo cual el lateral tenía un regreso soñado al fútbol de la primera división.

Pues, el futbolista sumaba casi cuatro años sin tener participación en el balompié de la máxima categoría costarricense.

Pese a esto, Herrera demostró tener un gran nivel y aún mantiene la velocidad que lo caracterizó en el punto más alto de su carrera.

Tanto así que el lateral de 33 años se convirtió durante todo el duelo en un dolor de cabeza para la zona defensiva morada, quienes no pudieron ganar los duelos directos al griego.

Eso sí, el jugador griego tendrá que practicar la definición de sus jugadas, pues la emoción le ganó frente al marco y sus disparos no lograron vencer al guardameta rival.

«Me sentí bien, aquí lo más importante fue el esfuerzo del equipo, las ganas de ganar el partido, tuvimos varias opciones, me incluyo en esas acciones ofensivas que tuvimos, personalmente me faltó un poquito más de calma, pero no hay excusa.

Por ahí también el penal, obviamente son situaciones del juego pero en lo personal me voy contento, la actitud y el esfuerzo. Desde que estoy entrenando me he preparado de la mejor manera, me siento muy contento, muy feliz y lo más importante es aportar en todo lo que pueda al equipo», dijo Herrera a FUTV.

Pablo Herrera espera retomar su mejor nivel en el campeonato y ayudar a los griegos en el cumplimiento de objetivos que tienen como institución.

En el último semestre, Pablo militó con Marineros de Puntarenas en la segunda división, donde fue comandado por Henry Duarte.

El próximo juego de los griegos será el próximo domingo ante el cuadro del Sporting FC, en el estadio Allen Riggioni Suárez.