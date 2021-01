Registran un empate y tres derrotas en el inicio del Clausura 2021

Redacción- Fernado Palomeque guarda la calma en medio de la crisis que rodea al Team y se defiende de las criticas recibida por la afición.

El técnico mexicano atraviesa un momento complicado al mando del Herediano, puesto que aún no conoce la victoria tras las primeras cuatro jornadas del torneo.

Rendimiento que comienza a impacientar a los seguidores florenses, quienes exigen una mejora en el rendimiento.

Más aún por ser el año en que la escuadra rojiamarilla llegará a cien años desde su fundación el 12 de junio de 1921.

«Yo estoy trabajando y mi trabajo me tiene que avalar, a mí no me trajeron al Herediano por la amistad ni por nada, me trajeron por lo que sé, por lo que he trabajado yo en Costa Rica, por lo que me conocen en México, yo estoy en este equipo por capacidad, no estoy por la amistad».

«Seguramente ellos pensaran lo que es bueno para el equipo, pero yo me siento con el respaldo completo», indicó el mexicano.

Desde su contratación algunos aficionados del Team han puesto en tela de duda si es la persona correcta para ocupar el banquillo en este momento.

Inclusive han dejado entrever que su firma se dio gracias a la buena relación que sostiene Palomeque con personeros del florenses.

LEA TAMBIÉN: Un Tigre sin garras sigue dando vergüenza en su centenario tras caer ante Jicaral

Hasta el momento Herediano no ha tenido el centenario deseado, puesto que el flojo arranque los tiene en la penúltima casilla de la tabla.

Escenario que buscarán revertir a partir del próximo fin de sábado cuando se midan ante La Liga al ser las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional.