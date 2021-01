Asociación de médicos denuncia irregularidades en la distribución de la vacuna

Panamá solo vacuna a trabajadores que atiendan directamente pacientes Covid-19

Redacción – Todos los funcionarios públicos que se vacunen contra el Covid-19 sin pertenecer a los trabajadores de primera línea de respuesta contra el virus, serán destituidos de su cargo.

Así lo anunció la Caja del Seguro Social de Panamá (CSS) en su cuenta de Twitter, al destacar que solo se vacunarán los trabajadores que atiendan directamente a pacientes contagiados.

«Quienes son funcionarios públicos y aceptaron o acepten ser vacunados sin formar parte del grupo de trabajadores de UCI, UCRE y no mantienen contacto directo con pacientes en salas Covid-19, serán destituidos de inmediato. La vida de los panameños no permite el juega vivo de nadie», informaron las autoridades vecinas.

Asi mismo, quienes aparezcan en el listado del registro de vacunación y no son médicos ni enfermeras que están en salas UCI, UCRE sino funcionarios de la CSS, serán igualmente destituidos. La vida de los panameños no permite el juega vivo de nadie. — CSSPanama (@CSSPanama) January 21, 2021

En días anteriores se denunció que funcionarios administrativos habían recibido la primera dosis sin atender a contagiados; sin embargo, la CSS informó que todos los vacunados -hasta ese momento- tenían el mérito y el derecho de ser inmunizados.

No obstante, aclararon que quienes aparezcan en el listado del registro de vacunación y no son médicos ni enfermeras de salas Covid-19 y solo son funcionarios de la CSS, también serán despedidos.

Recientemente, la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas comunicó la preocupación que los embarga por las irregularidades que se han presentado en esta campaña.

«La vacunación ha estado llena de irregularidades de las cuales la más preocupante es la aplicación de esta a personal de salud que no ha estado en contacto o en la atención activa de los pacientes con Covid-19 durante esta pandemia», denunciaron desde la Asociación.

En el caso de Costa Rica, el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó que dos trabajadores del hospital de Liberia mintieron sobre su labor para que se les aplicara la vacuna; sin embargo, se dieron cuenta a tiempo y no se inmunizaron.

Además, investigan a otros cuatro trabajadores inmunizados cuya función no está clara, por lo que no tienen certeza si realmente son de la primera línea o no.

Panamá actualmente es el país centroamericano con más casos de Covid-19: 305 mil 752 casos confirmados y 4 mil 944 fallecidos, según datos de la Universidad de Johns Hopkins.

Este vecino país recibió, el miércoles anterior, las primeras vacunas Pfizer-BioNTech. 12 mil 840 dosis fueron recibidas por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.