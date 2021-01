Icoder tomó fuertes medidas ante los irresponsables

Redacción – Parque de La Paz y La Sabana cerrarán los fines de semana para evitar aglomeraciones, debido a los incumplimientos de los protocolos sanitario.

Pero no solo eso, ya que de lunes a viernes tendrán un horario restringido de 5:00 am a 10:00 am, con el fin de tener un mejor control de las personas que llegan.

Estas medidas se toman luego de que las autoridades descubrieran, que las personas que llegaban a estos sitios hacían caso omiso a las reglas sanitarias por el virus.

Los que lleguen a este sitio los fines de semana no podrán mantenerse en el lugar, ya que habrá seguridad para mantener el orden y así evitar tumultos.

Entre semanas los deportistas pueden caminar, trotar, disfrutar de las zonas de pic-nic y andar en bicicleta por los diferentes senderos habilitados por la administración.

Eso sí, todas actividades se pueden hacer si asisten con sus respectiva burbuja social y así evitar mayores repercusiones.

Icoder dio a conocer que todo se da tras los reportes que recibieron. La reapertura de los parques se dio apenas el 24 de diciembre, por lo que la medida toma por sorpresa.

En estos parques se han dado robos y hasta sustracción de las cintas que se colocan para evitar que las personas accedan a las diferentes instalaciones.

Cabe resaltar, que el canchas de fútbol, béisbol, voleibol de playa, velódromo y tenis, podrán seguir operando, debido que esas áreas cuentan con sus propios protocolos.