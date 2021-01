Espera mejorar sus registros y seguir dándole alegrías al saprissismo

Redacción- Wálter Centeno acepta que tras casi dos años al frente del Saprissa él esperaba tener «más cosas positivas» en su registro.

El técnico de los morados se encuentra a pocas semanas de cumplir su segundo aniversario como estratega del Monstruo.

Celebración que se aproxima en medio de un mar de críticas por parte de los aficionados, quienes piden su salida del banquillo.

Debido al flojo arranque que han tenido los tibaseños en el Clausura 2021, además de la eliminación sufrida en las semifinales del pasado campeonato a manos del Herediano.

No obstante, «Paté» es autocrítico y acepta que él mismo esperaba mejores registros tras estar al mando de los morados por tres torneos y medio, sin contar el actual certamen.

«En términos generales yo he hecho una evaluación con mi cuerpo técnico de las cosas que hemos mejorado, de las cosas en las que también hemos sido muy vulnerables, reconozco esas cosas».

«Creo que más allá de todo eso Saprissa tiene que seguir creciendo en todo aspecto, ahora nosotros estamos en vísperas a pelear otro título que no es fácil, mucha gente tal vez no le da mucha importancia , pero si uno es respetuoso con el fútbol tiene que respetar este torneo».

«Hemos hecho cosas, hemos hecho análisis de lo que queremos, de lo que hemos hecho en este Saprissa, y el día que me toque partir va a venir otro entrenador y después las evaluaciones ustedes las harán, pero yo siempre he sido consciente de que en el proceso mío con Saprissa he involucrado o he tratado de hacer cosas que tal vez aquí no se venían manejando, pero nos ha costado también, no ha sido fácil».

«Yo creo que los muchachos han crecido en muchos departamentos, tanto los de experiencia como los jóvenes que les hemos dado una oportunidad, yo creo que más allá de todos los resultados porque al final todos piensan en el resultado, pero han habido unas cosas buenas, queríamos que fueran más pero estamos trabajando para que se den», comentó Centeno.