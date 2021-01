Paté dio a conocer las claves del Monstruo

Redacción – El técnico morado, Wálter Centeno, asegura que conservar mentalidad ganadora ha fortalecido al Saprissa para poder levantarse de los momentos difíciles.

Paté deja claro que siempre ha mantenido su discurso de ganar y ganar en el plantel saprissista, debido que eso es lo que exige un club tan grande como el Monstruo.

Su discurso ha sido el mismo siempre, pese a los turbulentos momentos que han tenido que soportar sus dirigidos en el campeonato nacional durante los últimos meses.

Los morados iniciaron el Clausura 2021 con tres empates al hilo, lo que les ha había valido gran cantidad de cuestionamientos de parte de la afición tibaseña.

Por ello, el triunfo por 4-0 ante Sporting FC fue un bálsamo de tranquilidad para el Saprissa, que está listo para verse las caras ante Cartaginés este 31 de enero.

Wálter Centeno habló en conferencia de prensa y señala que seguirá enfrentando ese tipo de pruebas cuando sea necesario, ya que solo así podrá guiar a sus jugadores.

«En todo momento les he dicho que pensemos solo en ganar y la verdad que esa es la clave, yo nunca le he cambiado el verbo, nunca he querido decirles otra cosa que no sea salir a la cancha a ganar y con mucha más razón en la adversidad les he dicho eso.

Independientemente en la situación en que uno este lo más importante es ir en busca del éxito e ir en busca de aquellos desafíos que para mucha gente no les gusta y no los quieren enfrentar como tal, esta es la vida real y está llena de retos y adversidades.

Obstáculos y crítica, los importante es lo que uno piense y como lo enfrenta con trabajo. Transmitiendo cosas positivas pese que las cosas están negativas, pues si se dan bienvenidas sino a continuar. A veces esas pruebas nadie las quiere enfrentar, pero en este caso me ha tocado y las voy a enfrentar a lo largo de mi carrera», dijo Paté.

La escuadra morada enfrentará en la fecha 5 al Cartaginés en La Cueva, en un juego promete grandes emociones entre dos planteles con grandes futbolistas.