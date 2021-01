Los de la Vieja Metrópoli buscarán romper sequía de 80 años

Redacción – El presidente brumoso, Leonardo Vargas, deja claro que la exigencia para Hernán Medford es quedar campeón cueste lo que cueste en el Clausura 2021.

Los de la Vieja Metrópoli han logrado conformar una planilla de lujo de cara al torneo venidero, por lo que la directiva brumosa anhela con romper los 80 años de sequía.

Las incorporaciones de Roger Rojas y David Ramírez han fortalecido al plantel del Decano del fútbol nacional, que promete dar la pelea bajo el mando del Pelícano.

Es por ello, que el mandamás del Cartaginés asegura que Medford y los jugadores son conscientes de la exigencia que tienen, la cuál es ser campeón este certamen.

La directiva brumosa ha hecho un gran esfuerzo económico apoyados con sus patrocinadores, por esa razón son claros favoritos para poder quitarle la corona al León.

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, conversó con el programa 120 minutos de Radio Monumental y deja claro la gran exigencia del cuadro brumoso.

«La exigencia para Hernán Medford es quedar campeón no hay otra, pero es la exigencia para todos los jugadores, para mí y para todos los que conformamos al Cartaginés. La exigencia de todos es ser campeones.

Ósea no tenemos otra, no es clasificar, porque fue una etapa que ya logramos superar y esperamos superar nuevamente. Nos hemos preparado para eso y la exigencia es el campeonato, si lo logramos bienvenido sea.

Si no haremos lo que hemos hecho para revisar cuáles son las condiciones por las que no se dio, si es que no lo logramos, pero es un trabajo que haríamos. A Medford todavía le queda un torneo más, pero la exigencia es el campeonato», dijo Leonardo Vargas al programa 120 minutos de Radio Monumental.

Cartaginés debutará el jueves 14 de enero a las 8:00 pm en el Clausura 2021 cuando reciban en el estadio Fello Meza al Santos de Guápiles.