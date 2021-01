Retana saca pecho con la afición del Herediano

Redacción – El presidente del Team, Juan Carlos Retana, asegura que no sabe si son 800 mil o más heredianos, pero lo que si sabe es que hay en toda Costa Rica.

Retana disfruta mucho de su labor como jerarca del equipo que nació grande, que en este 2021 celebrará su centenario con gran variedad de actividades.

Bajo el marco de ese festejo del primer siglo florense, el manda más saca pecho con Herediano, el cuál defiende con el alma al igual que sus compañeros en la junta directiva.

El mandatario del Team afirma que hace unos días andaba realizando un trabajo en una finca en el cantón de Río Cuarto y varios rojiamarillos se le acercaron a saludarlo.

Ese acto llenó de mucha alegría a Retana, que deja claro que ser del Team es un orgullo, por lo que se demuestra que hay aficionados del club de frontera a frontera.

Juan Carlos Retana conversó con AMPrensa.com y sacó a relucir que el cuadro que nación grande tiene aficionados en toda Costa Rica, aunque a muchos les duela.

«Hace poco fui a una finca en el cantón de Río Cuarto y cerca de la laguna del hule, andaba con un cliente de mi bufete inspeccionando una finca privada, que tiene un pueblo pequeño cerca y ahí salieron tres heredianos a saludarme.

Es ahí, donde uno se da cuenta cuenta que si hay muchísimos heredianos. Pero algo tengo claro, no sé si son 800 mil heredianos, pero si sé que hay en todo el país. A donde quiera que voy siempre me he encontrado con un herediano.

De frontera a frontera del país. El cariño de la gente es lo más gratificante de la labor en Herediano, ese cariño y respeto de la afición. Su apoyo y esa parte es lo que hace que el Team sea un equipo enorme a nivel nacional», dijo Retana a AMPrensa.com.

La escuadra florense será comandada por el mexicano Fernando Palomeque en el Clausura 2021, que inicia a partir del miércoles 13 de enero.

El Team apuesta en el torneo venidero a darle regularidad a sus jóvenes promesas, que buscarán consolidarse en la máxima categoría y así guiar al título 29 al Herediano.