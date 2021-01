Ocampo asegura que todos los equipos merecen respeto

Redacción – El presidente manudo, Fernando Ocampo, confía en el plantel y anhela con ver al León ganando el bicampeonato nacional en el torneo de Clausura 2021.

Ocampo sueña con ver nuevamente a La Liga ganando dos títulos al hilo, tal y como lo han hecho en varias ocasiones a lo largo de los 101 años de historia del club.

Es por ello, que el jerarca espera ver que el gran plantel que ha conformado el Equipo de su Gente logre el objetivo, que desea ver también la exigente afición rojinegra.

Aunque cuenta con un gran equipo tras los arribos de Marcel Hernández, Johan Venegas y Daniel Arreola, el mandamás señala que todos los rivales merecen respeto.

Por esa situación, el presidente del León espera que los jugadores demuestren en la cancha y no en el papel o por intermedio de alguna red social.

Fernando Ocampo deja claro que todos en la La Liga son conscientes de la gran responsabilidad que tienen, por ello irán partido a partido en busca de la gloria.

«La responsabilidad es enorme, estoy seguro que a nivel de cuerpo técnico y planilla, estamos todos en la misma sintonía. Los campeonatos hay que ganarlos en la cancha y creo que todos los equipos nos merecen el mayor respeto.

Para poder entrar a la cancha y demostrar que en papel la planilla dice. La evaluación a La Liga siempre es dura y así es como debe ser. La afición de La Liga es bien exigente y estamos claros que una vez usted alcanza un título la expectativa es muy alta.

Todos aspiran a revalidar ese título, hace rato en Costa Rica no hay bicampeonatos pero lo cierto del caso es que la barra la subimos y trabajamos para lograr ese objetivo, eso no quiere decir que no entendemos, que esto se gana día a día y partido a partido.

Al final los resultados salen, pero el objetivo inmediato, siempre tiene que ser el partido más importante y luego lo que sigue», afirmó Fernando Ocampo a 120 minutos.

Ocampo ha realizado una gran gestión en la presidencia rojinegra, por lo que todo parece indicar que los socios de La Liga optarán por la continuidad de la actual directiva.