Dolores de cabeza y fatiga también están en la lista de secuelas

Redacción – Pacientes recuperados de Covid-19 afirman tener secuelas que no esperaban. Lesiones musculares es parte de su condición, según revelaron a Servisalud.

Una sobreviviente del Covid-19 cuenta los síntomas que aún padece luego de haberse infectado.

Se trata de Miriam Sterling, quien se contagió en octubre de 2020 y es una paciente recuperada.

«Me contagié en octubre y, aunque no estuve internada, tuve mucho seguimiento médico. La fisioterapia me ayudó porque todavía tengo dolores en las manos y dificultad para caminar; así como vértigo y me duele la cabeza», explicó la paciente.

Sterling agrega que el dolor en los músculos es constante y que ha tenido que asistir a sesiones de rehabilitación para volver a caminar con ayuda de bastón.

La fatiga o debilidad muscular son las secuelas más comunes tras recuperarse del virus del SARS-CoV-2; sin embargo, pacientes registran hasta respiratorios, neurológicos y emocionales.

La fisioterapia puede ser parte importante del proceso para disminuir el grado de afectación de las secuelas de la Covid-19.

Puede ayudar a devolver la movilidad y funcionalidad a los pacientes, señala la fisioterapeuta de Servisalud, Milena Hernández.

La experta explica que los pacientes necesitan aprender a movilizar su cuerpo y así evitar atrofia muscular, úlceras y daños vasculares.

«Las personas que atiendo, tras superar la Covid-19, tienen como factor común dolor muscular generalizado y dolor de cabeza constante», explicó la profesional en salud.

Actualmente, Servisalud atiende seis pacientes recuperados, uno menor de edad con secuelas musculares.

La cantidad de sesiones de terapia física dependerá de acuerdo a cada caso, la situación del paciente y su evolución.

Por lo general, las personas que han estado encamadas tienen una rehabilitación más lenta e incluso su capacidad para caminar, resaltó Hernández.

La experta aconseja estar pendiente de los síntomas que puedan estar afectando la salud y tratar de poner en movimiento el cuerpo para volver a la normalidad.