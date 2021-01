Redacción. La Fracción del partido Restauración Nacional rechazó la propuesta del Ministerio de Hacienda de cargar con el IVA a las ventas por catálogo.

El diputado Carlos Avendaño aseguró que “el Gobierno se empeña en impedir que las familias salgan adelante. El 75% de esa actividad es llevado a cabo por mujeres, amas de casa y jefas de hogar, que ayudan a la economía de sus hogares. Por lo tanto, sería inhumano gravar una actividad que, en medio de la crisis, realizan las personas para subsistir y hacer frente a la reducción de ingresos por recorte de jornadas o despidos”.

La Fracción ha insistido al Gobierno que la vía correcta es la reactivación económica y la generación de empleo, la bancada ha presentado múltiples propuestas, pero este Gobierno sigue empecinado en poner más impuestos.

“La ventas por catálogo son esfuerzos que hacen muchas personas para no buscar subsidios sino que producen ingresos para subsistir. El gobierno PAC no solo no propone medidas para la reactivación económica sino que, por el contrario, obstaculiza los esfuerzos individuales para salir adelante y llevar sustento a sus hogares”, concluyó Avendaño.