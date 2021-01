Roger Rojas está cerca de conseguir un nuevo récord en el fútbol costarricense

Redacción- El atacante blanquiazul, Roger Rojas, quiere recompensar con goles el gran cariño que ha recibido por parte de la afición brumosa desde su llegada al equipo de las brumas.

El delantero catracho Roger Rojas, es uno de los futbolistas más queridos en suelo costarricense, donde ha logrado ser protagonista en los campeonatos en los que ha estado.

Ro-Ro como se le conoce popularmente, llegó a suelo tico por primera vez en el año donde con su olfato goleador logró ganarse el cariño de la afición rojinegra.

De La Liga, dio el saltó al fútbol internacional donde no tuvo mayor protagonismo, por lo que el atacante valora el que la escuadra brumosa confiara en su capacidades para volver al balompié costarricense.

«Le doy gracias a Dios por estar nuevamente en Costa Rica, un país muy lindo que me ha tratado muy bien. Y contento con la directiva del Club Sport Cartaginés que me abrió las puertas para venir acá y gracias a Dios a mis compañeros que me han dado la confianza. Así que estoy muy contento y espero seguir trabajando, siempre con mucha humildad», dijo Rojas a FUTV.

En su primer paso por suelo costarricense, el hondureño logró dar en oportunidades el grito de gol. Mientras que con el conjunto de la Vieja Metrópoli ya contabiliza dos anotaciones en el torneo nacional.

Por lo que se ubica a solo tres tantos del ex-jugador del Herediano, Nicolás Suazo, quien es el catracho con más anotaciones registradas en el fútbol costarricense.

Por lo que Ro-Ro buscará en los próximos juegos dejar su huella en el fútbol nacional al ser el hondureño con más anotaciones en el balompié costarricense.