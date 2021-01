Aún le resta un año de ligamen con los Toros del Norte

Redacción- Álvaro Saborío no se cansa de sumar éxitos en su carrera y ahora se enfoca en conseguir un nuevo título de campeón con San Carlos

El atacante de 38 años de edad sigue trazándose objetivos importantes en su carrera profesional y ahora se enfoca en salir campeón nuevamente con los norteños.

Hazaña que ya alcanzó en el Clausura 2018 cuando se colgó la medalla de oro tras derrotar al Saprissa en la final de la segunda ronda.

Pese a ser uno de los jugadores con más años dentro del fútbol nacional, el norteño deja en claro que aún disfruta saltar a los terrenos de juego.

«Sí la verdad sigo disfrutando, sigo compitiendo, me gusta que me utilicen, me gusta ser importante dentro del equipo, hoy (sábado pasado) m sentí bastante contento a pesar de que no anoté, ver el esfuerzo que hice y el esfuerzo que hicieron los compañeros es muy importante».

«¿Hasta cuándo? Hasta que deje de disfrutar, ahorita firmé un año con San Carlos y espero cumplirlo, espero salir campeón con San Carlos, espero seguir disfrutando de eso y después veremos qué me dice mi cuerpo, qué me dice mi familia y ahí veré qué decisión tomo». aseguró el centro delantero.

Saborío actualmente es uno de los goleadores del Clausura 2021 con tres goles conseguidos en las primeras cuatro jornadas.

Misma cantidad de dianas que han logrado celebrar el jicaraleño Kennedy Rocha y el manudo Johan Venegas.

Aunque en el caso del futbolista del León estas celebraciones de gol se han dividido en solo tres encuentros, uno menos que sus competidores.

El histórico atacante nacional intentará ampliar esos registros cuando se enfrente al similar de Sporting FC al ser las 5:00 p.m. del próximo sábado en el el Estadio Carlo Ugalde.