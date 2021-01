Se han presentado en los últimos días

Redacción- La Sala Constitucional ha recibido cuatro recursos de amparo de ciudadanos que se oponen al regreso a la presencialidad en febrero, como parte de la estrategia del Ministerio de Educación Pública (MEP) para volver a las aulas en medio de la pandemia por la Covid-19.

Según confirmó la entidad a AM Prensa, se trata de cuatro recursos; dos de estos fueron presentados el 21 de enero anterior, otro el 18 de ese mismo mes y hay un cuarto que ya fue rechazado.

Desde prensa de la Sala IV, se informó a este medio que en general, los recurrentes consideran como un riesgo para la salud que se dé un regreso a las aulas en medio de una pandemia.

El que ya fue resuelto se consideró como «inadmisible», la Sala concluyó que:

«Aunado a que este Tribunal no es un órgano técnico y no puede sustituir los criterios de oportunidad y conveniencia de las partes recurridas, a fin de determinar si resulta procedente o no la pretensión del accionante, ni definir las políticas de salubridad pública en relación con la modalidad de impartición de lecciones que debe aplicarse por parte del Ministerio de Educación Pública.

Tales reclamos deben ser expuestos ante las propias partes recurridas y no ante este Tribunal Constitucional. Ergo, se declara inadmisible el recurso».

Los otros tres recursos se encuentran en una etapa de estudio de admisibilidad.