Redacción-Del 2019 al año 2020, aumentaron las sanciones de tránsito por no uso del cinturón de seguridad, no usar casco o llevarlo mal puesto, cuando se viajaba en motocicleta y más multas por conducir al tiempo que se realiza otra cosa, como hablar por celular sin el manos libres.

El subdirector de la Policía de Tránsito, Alberto Barquero Espinoza, al tiempo que especificó la necesidad de que muchos conductores, y sus acompañantes, interioricen que todos los ocupantes de un vehículo deben ir sujetos con un cinturón de seguridad y no únicamente quienes viajan en los asientos delanteros.

“El 26 de octubre pasado la Ley de Tránsito actual cumplió 8 años de vigencia y todavía nos encontramos personas que, honestamente, siguen creyendo que solo deben ir sujetos el conductor y su acompañante, cuando no es así. Necesitamos que comprendan que el cinturón salva vidas y que llevarlo puesto, por más corto que sea el viaje, es fundamental. No podemos creer que, porque salimos a la pulpería del barrio, a los 200 metros, no nos va a pasar nada”, explicó el funcionario.

En el 2020, 4.882 conductores fueron sancionados por no llevar puesto el cinturón de seguridad, mientras que otros 1.745 recibieron la misma sanción, de casi ¢111.000 por permitir que sus acompañantes no lo llevaran sujeto. El año pasado, las cifras respectivamente fueron 4.499 y 1.697, lo que implicó un incremento del 7% para el 2020.

Asimismo, pese a que es la principal causa de muerte en carretera desde el 2014 y que se sumaron 115 decesos el año pasado, 5.681 motociclistas recibieron una sanción de ¢111.000 por no llevar puesto el casco o llevarlo mal puesto, mientras que 2.834 recibieron la misma sanción por permitir que el acompañante no lo portara o lo llevara mal colocado.

Aunque menos fuerte, acotó Barquero, también aumentó la cantidad de personas sorprendidas al volante al tiempo que realizaban otra tarea, como conducir e ir viendo el celular o utilizarlo sin el manos libres; llevar mascotas en los regazos también implica esta sanción de ¢111.000. Esta conducta, de realizar otra actividad al tiempo que se conduce, sumó 1.793 boletas en el 2020 y 1.458 en el 2019, para un incremento de poco más del 2%.