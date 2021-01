Gilberto quiere cambiar el chip del cuadro griego

Redacción – El técnico del Municipal Grecia, Gilberto «Tuma» Martínez, desea que los helénicos tenga la misma intensidad que cuando enfrentan a los clubes grandes.

Martínez está molesto con el desempeño de sus jugadores cuando se ven las caras contra los equipos llamados pequeños, ya que el equipo helénico juega de otra forma.

Pero cuando ven la camiseta de La Liga, Saprissa, Herediano y Cartaginés, la motivación cambia y se ve un cuadro griego inspirado dentro de la cancha.

Es por ello, que el timonel de los Occidente desea cambiar ese chip y así poder tener un equipo más completo y que siempre vaya en busca de la victoria.

En las primeras cuatro fechas del torneo, Grecia suma misma cantidad de empates, por lo que el Tuma señala que continuarán trabajando para desarrollar el fútbol que desea.

Gilberto Martínez habló en conferencia de prensa y afirma que busca cambiar la mentalidad de su plantel, con la misión de jugarle de igual a igual a todos los clubes.

«Yo le solicité a mis muchachos es que los partidos que se juegan contra los grandes tienen que ser de igual manera contra los de la misma tabla de nosotros.

Tenemos que cambiar ese chip, que cuando vemos la camisa de Saprissa, La Liga, Herediano y Cartago, nos la creemos y tenemos un ritmo diferente, vienen los que son de la tabla de nosotros y carecemos con esa mentalidad que debemos tratar de cambiarla.

Pero a mí no me gusta, a mí me gusta el equipo aguerrido que jugó contra Saprissa, Herediano y contra el mismo Sporting, yo quiero practicar otro fútbol, dinámico, presión y que se juega rápido, no que hace una falta y hay que esperar minuto y medio.

Mi fútbol no es ese es algo diferente y espero poderlo plasmar en lo que queda de tiempo, como le dije a los muchachos hay que trabajar mucho», afirmó el Tuma.

Martínez está cumpliendo una sanción de tres partidos, luego de que los árbitros reportaran que el timonel les insultó en el compromiso de la fecha 3.

En el duelo ante Pérez Zeledón, Gilberto vio el duelo desde la gradería de sombra del estadio Allen Rigioni, mientras tenía comunicación con Mario Camacho vía telefónica.