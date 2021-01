Martínez aplica toda su experiencia en Italia al mando de los griegos

Redacción – El técnico de Municipal Grecia, Gilberto «Tuma» Martínez, quiere callar a sus críticos y buscará llevar al cuadro de Occidente a lo más alto.

Martínez trabaja arduamente para guiar por buen camino al cuadro helénico, el cuál le dio la confianza para iniciar su aventura en los banquillos de primera división.

La intensidad y el orden en defensa, son la carta de presentación del «Tuma» como entrenador, ya que su esencia ya se ha empezado a ver en Grecia.

En la fecha 1 ante Saprissa, los de Occidente fueron una pesadilla para los morados, que tuvieron que vivir ratos difíciles para poder rescatar un empate de 0-0.

Es por ello, que el técnico señala que no le interesa lo que dice la gente, debido que muchos dan a Grecia por descendido y ese pensamiento no está en la mente de Martínez.

Sus vivencias en el fútbol italiano por más de 15 años son aplicadas por Gilberto, quién ha logrado conformar un plantel mezclado entre experiencia y juventud.

El entrenador de las panteras griegas habló en conferencia de prensa y dejó claro que buscarán tener mucha constancia y así buscar destacar en el Clausura 2021.

«Mi meta es llegar a lo más alto, no me interesa lo que opinen de Grecia, porque muchos ya nos dan como descendidos, porque esa es la realidad. No me interesa la opinión de la gente, que como vamos a trabajar y como vamos a seguir esa constancia de buscar, independientemente venga quién venga», dijo Martínez.

La escuadra griega fichó al delantero mexicano, Darío Carreño, quién llega al club tras vestir los colores del Pachuca, Tigres, Monterrey y Club Puebla en México.

Sin dudas esta incorporación fortalecerá el plantel de Grecia, que cuenta con jugadores de amplio bagaje como Marvin Obando, José Garro, Álvaro Sánchez y entre otros.