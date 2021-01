Martínez se considera un fiel religioso cristiano

Redacción – El técnico de Municipal Grecia, Gilberto Martínez, asegura que él no insulta a sus jugadores ni árbitros, debido que es cristiano y no dice malas palabras.

Martínez está muy molesto por la sanción de tres partidos que le impusieron, luego de que los referís lo expulsaran del juego ante Sporting FC de la fecha 2.

En el informe arbitral se reveló que el timonel griego insultó de forma grosera a los silbateros. Ante esos señalamientos el Tuma volverá al banquillo hasta la fecha 6.

Tras la sanción, Martínez alza la voz y dice que lo que lo dijo a los encargados de impartir fue: «Se cantearon en mi semana de trabajo». Esa frase la valió la sanción.

Lea también: Saprissa hace cumplir su estricto reglamento y le aplica un castigo a Bolaños

Ante lo sucedido, Gilberto aclara que es cristiano por lo que no dice malas palabras y por ello, no está de acuerdo con el castigo que debe cumplir.

Ese tipo de situaciones con los árbitros hacen que el fútbol nacional no crezca. Tuma Martínez habló en conferencia de prensa y reveló lo que sucedió con los referís.

«Yo de los señores árbitros no toco ningún tema, porque desgraciadamente me expulsaron por tres jornadas por decirle al señor árbitro simple y sencillamente se cantearon en mi semana de trabajo. Fue lo único que dije.

Lamentablemente me pusieron tres jornadas por decir eso, no insulte y no dije una sola palabra, porque primero soy cristiano y no digo malas palabras. No me interesa hablar de los señores árbitros.

Esos son aspectos que se han vivido siempre en nuestro fútbol. Un fútbol lento, no se juega rápido, se mata tiempo de una manera y de la otra, al final no se tiene nada. Ese es nuestro fútbol perdida de tiempo, cuando ves un partido intenso es contra los grandes», afirmó Tuma Martínez.

Mientras el timonel cumple su castigo, Mario Camacho es el encargado de comandar al Municipal Grecia. Eso sí, tiene comunicación vía teléfono celular con Martínez.