Sus cuidados son necesarios para prevenir enfermedades

Redacción – ¿Alguna vez ha pensado en tener un erizo como mascota? Pues es más común de lo que usted cree. Con el pasar de los años, se han convertido en tiernos animales domésticos aclamados por muchos.

Los cuidados principales

No es lo mismo tener un perro, que tener un erizo. ¿Por qué? Son animales nocturnos y no es tan fácil mantenerlos limpios. No se pueden cepillar y pueden ser muy temerosos.

Su pelaje está cubierto de queratina, lo que se conocen como «espinas». Estas no son muy afiladas, ni son venenosas, pero sí pueden causar dolor por ser sólidas.

Higiene

Su espacio debe limpiarse a diario. Sus heces pueden tener un olor muy fuerte y molesto para los humanos.

Aunque no es necesario bañarlo muy seguido, se recomienda consultar al veterinario cada cuánto bañarlos.

Al momento del baño, puede hacerlo con un cepillo de dientes y champú o jabón veterinario, el que le sugieran. Como existen pocos para erizos, también puede consultar al médico por el uso de jabón neutro.

Con el cepillo de dientes, báñelo a través de sus «espinas» y en el área de la panza y patas, las cuales pueden ensuciarse por sus propias heces.

Utilice agua tibia para enjuagar el jabón. Para secarlo, puede hacerlo con una toalla.

Esto permitirá que no se le formen hongos o enfermedades.

Principales enfermedades

Parásitos: Es una de las más comunes, por lo que su higiene es fundamental. Si hay falta de limpieza o contacto con otros animales, se pueden generar parásitos y debe ser tratado de manera veterinaria.

Es una de las más comunes, por lo que su higiene es fundamental. Si hay falta de limpieza o contacto con otros animales, se pueden generar parásitos y debe ser tratado de manera veterinaria. Piel seca: Normalmente pasa en zonas con climas fríos. La piel del erizo se reseca y comienza a «despellejarse».

Normalmente pasa en zonas con climas fríos. La piel del erizo se reseca y comienza a «despellejarse». Obesidad: El erizo puede presentar sobrepeso por falta de actividad y exceso de alimentación.

El erizo puede presentar sobrepeso por falta de actividad y exceso de alimentación. Diarrea: Puede suceder por intoxicación, parásitos o mala alimentación.

Puede suceder por intoxicación, parásitos o mala alimentación. Pelo enredado entre las patas: El pelo de los humanos suele caerse y acumularse. Muchas veces, puede enredarse en las patitas del erizo. Eso puede provocar problemas de circulación y graves complicaciones, por lo que usted debe revisar las patas constantemente.

Jaula

Ellos son nocturnos, por lo que se recomienda tenerlos en un espacio lejos de su habitación, para que no lo incomode durante su hora de sueño.

Eso sí, deben estar en un espacio cómodo, ventilado, silencioso y poco húmedo. Se debe adquirir una jaula para erizos, de tamaño grande y espaciosa.

En la jaula se le debe agregar sustrato para el piso, un nido para que pueda dormir y esconderse, así como palos, hierbas y otros componentes de la naturaleza.

Alimentación

Es común que, ahora, en el mercado se encuentren diferentes tipos de alimentos para erizos.

En caso de no encontrar, se puede consultar al médico veterinario por alguna alternativa saludable para alimentarlos, como frutas y verduras, pero siempre debe consultarse primero al médico para asegurarse de que no resulte tóxico para la mascota.

Relación con otros animales

Si usted tiene otras mascotas, busque un espacio seguro donde no vayan a molestar al erizo. Es común que los perros se acerquen a curiosear a otros animales; sin embargo, los erizos son solitarios y nerviosos.

Es mejor mantenerlos en una zona donde los perros o gatos no alcancen. Además, esto les permitirá dormir tranquilos durante el día.

Información tomada de Pet Central.