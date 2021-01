Redacción- El actor Arnold Schwarzenegger recibió la vacuna en contra de la Covid-19.

El exfisicoculturista presumió el momento a través de sus redes sociales, en las cuales también invitó a la población a seguir su ejemplo para contener al virus.

LEA TAMBIEN: Glenda Peraza vuelve a mostrarse al natural: «No todo lo que ven en redes es verdad»

Schwarzenegger recibió la vacuna en contra de la Covid-19 en su auto, con gran tranquilidad y agradecimiento.

El actor compartió con sus seguidores el momento exacto en que fue vacunado contra el coronavirus para invitar a otras personas a seguir su ejemplo.

«Hoy fue un buen día. Nunca he sido más feliz de esperar en una fila. Si es elegible, únase a mí e inscríbase para recibir su vacuna. ¡Ven conmigo si quieres vivir!”, escribió Arnold junto al video

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm

— Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021