Redacción- Un video que circula en redes de Ericka Morera encarando a Vivian Campos por «romance» de Hoffmann se hace viral.

La comunicadora en una ocasión en el desaparecido programa «Instrusos» entrevistó a Campos para consultarle sobre un supuesto romance que tenía el presentador de «De boca en boca».

Durante la entrevista se logra ver como la periodista le consulta a Vivian que si es la modelo Sharon Segura y ella responde que «sí».

«Vivian Campos ¿Esa es Sharon?», dice Morera.

Entre incógnita y duda, la modelo contesta que «No sé, no la puede devolver otra vez. Sì es, yo no la conozco mucho en realidad. Solo la conozco por el enredo que he tenido con Mauricio».

En ese momento Vivian resaltó que eso quedó en el pasado y agregó que no merecía tiempo para pensar en devolverse a lo vivido antes.

«Son muchas heridas que solo el tiempo se encargara de sanar», dijo.

Es importante mencionar que el video fue hace 10 años, tiene más de 300 mil reproducciones y cientos de comentarios.