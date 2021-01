Redacción- La conocida youtuber Nath Campos acusa de abuso sexual al influencer Rix.

La mujer contó en sus redes sociales una experiencia que no es normal, al acusar al influencer Rix de abusar sexualmente de ella hace algunos años, tras salir de fiesta.

También narro el duro momento cuando sus “amigos” le dieron la espalda por eso.

En un video de 47 minutos, donde en momentos estuvo a punto de llorar, contó que salió de antro con sus amigos, prácticamente todos youtubers, personas que conocía desde hace muchos años y bebió mucho alcohol, así que dos amigos se ofrecieron a llevarla a su casa y Rix a subirla a su departamento, pero al verla en ese estado de ebriedad se aprovechó sexualmente.

“Yo no podía caminar bien y estaba en un estado bastante pesado, mis otros amigos se fueron y otra de las cosas que recuerdo esa noche es entrar a mi departamento, pensar que estaba en mi casa, que Rix se iba a ir, entrar a mi cuarto, quitarme mi jumper, meterme a la cama para irme a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía”, dijo.

La youtuber agregó que cuando despertó, el sujeto seguía en su departamento. Le gritó y lo confrontó y lo corrió de su casa.

“Lo primero que hice después de eso fue hablar con mis amigos y mis amigas más cercanos, a un amigo que también estaba la noche anterior y que consideraba también muy cercano, platicarles esta situación porque no estaba logrando procesar esto que había pasado. Necesitaba que alguien me confirmara la gravedad de este asunto y yo sabía que no era lo que Rix me quería hacer pensar”, expresó.