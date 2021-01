Calvo es uno de los mejores legionarios en la Unión Americana

Redacción – Francisco Calvo es actualmente jugador del Chicago Fire de la MLS, pero en caso de volver al país le encantaría volver al Monstruo, el club de sus amores.

El defensor nacional estuvo de invitado en el programa «A fondo» de FUTV, donde sacó a relucir su gran amor por el conjunto 35 veces campeón nacional.

A sus 28 años, el zaguero está en el pico de su carrera en Estados Unidos, debido que ha encontrado regularidad y un extraordinario nivel con su equipo, donde es capitán.

Ese liderazgo lo ha hecho crecer en todos los sentidos, por lo que anhela regresar al cuadro morado cuando su etapa en la MLS llegue a su fin, gracias a su afinidad con el club.

Aunque es fiel seguidor tibaseño, Calvo deja claro que no le cierra las puertas a ningún otro club nacional, en caso que en su momento los morados no muestren interés.

Calvo reveló que no le cierra las puertas a nadie, por lo que no sería raro verlo en el futuro en La Liga o Herediano, aunque eso sí, su prioridad será llegar al Saprissa.

«De Saprissa salí bien, siendo campeón y yo creo que la afición me quiere, me respeta. Yo siempre lo he dicho y no lo voy a negar, yo soy saprissista pero mi familia tiene que comer, mi hijo tiene que comer y yo tengo que comer.

Entonces yo no le puedo cerrar las puertas a nadie, a mí me encantaría en unos años volver a jugar a Saprissa, pero no yo sé quién va a estar en Saprissa dirigiendo, quién va ser el técnico y puede ser que yo al técnico no le guste.

Al final yo no le puedo cerrar las puertas a nadie. A veces los momentos no se dan y pase lo que tenga que pasar.», afirmó Francisco Calvo a FUTV.

El mundialista en Rusia 2018 con La Sele es muy querido por todo el saprissismo, ya que en sus días con la institución dejó el corazón en la cancha.