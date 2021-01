Moya jugará a préstamo un año en el fútbol de Corea del Sur

Redacción – El delantero nacional, Jonathan Moya, revela que desde niño ha sido fiel seguidor a Alajuelense, todo gracias a la influencia de su papá.

Moya no esconde su amor por La Liga, la cuál nació por su padre, quién le inculcó esa pasión por el León, ya que ha sido seguidor al cuadro rojinegro desde toda su vida.

En su natal Monteverde, Puntarenas, se enamoró de Alajuelense. Pese a ello, el atacante señala que siempre ha sido un profesional en su carrera.

Por esa razón, a los 15 años dejó su pueblo para jugar con las selecciones nacionales y no dudó en aceptar un ofrecimiento que le hizo el Saprissa.

En el Monstruo destacó con grandes presentaciones en ligas menores y el primer equipo, por ello vive eternamente agradecido con la institución de San Juan de Tibás.

Jonathan Moya confesó ser fiel seguidor al equipo rojinegro desde niño, pero eso no le impidió defender los colores del conjunto morado.

«Para nadie es un secreto que yo me he comportado como un profesional a todos los equipos que voy, obviamente uno de niño siempre tenía un equipo a quién seguir. Yo soy de Monteverde como la mayoría conoce, mi papá siempre ha sido liguista toda su vida.

Obviamente él me influyó el liguismo. Para mí, eso no tiene nada que ver con la decisión que yo tomé. Porque yo a los 15 años cuando se me dio la oportunidad de venir a San José para jugar con las selecciones.

Yo tuve ofrecimientos de La Liga, Saprissa, Herediano y Brujas en su momento. Yo le dije a mí papá que era lo que estaba mejor en ese momento y las ligas menores del Saprissa estaban muy bien y por eso tome la decisión.

Yo solo tengo agradecimiento hacia ellos, porque me abrieron las puertas, tuve torneos infantiles y procesos menores. A la hora que se me presentó la opción de irme a La Liga, yo siempre puse en prioridad al Saprissa, porque yo soy muy agradecido. Eso hizo que la afición me respetara», afirmó Jonathan Moya al programa Los Cracks de TD Más.

El ariete dejó Alajuelense para jugar en el fútbol de Corea del Sur en condición de préstamo pagado por todo el 2021. Su aporte el torneo pasado fue clave para la 30.

La nueva casa de Moya es el FC Anyang de la segunda división de dicho país asiático. El atacante viajará en los próximos días a dicha nación para las pruebas médicas.