Vídeo censurado tomado del perfil de Instagram @feminist.cr

Si se comprueba el abuso, el médico se expone de 2 a 4 años de prisión

Centro médico abrió el proceso administrativo correspondiente

Redacción – Una joven ha sido el motivo del hashtag #YoTeCreo en redes sociales luego de que denunciara, en su perfil de Instagram, que un médico del Hospital Max Peralta la abusó cuando la atendía.

En su relato, la ciudadana explica que acudió al hospital por un ataque de ansiedad. En el servicio de Emergencias, afirma que el médico le pidió que se acostara en la camilla para revisarla.

Afirma que no revela el nombre del funcionario porque acudirá a la vía legal.

«Él me dice que me vaya a acostar a la camilla. No entiendo por qué, si yo venía por algo mental. Yo hice caso y no sé si han notado que los consultorios tienen dos puertas, yo veo que él cierra las dos puertas y me dice ‘acuéstese boca arriba’. Me desabrocha el pantalón, me sube la blusa y me empieza a palpar el estómago. Él me dice ‘ahora sí, acuéstese boca abajo y se hace a la orilla porque la camilla es muy grande y no alcanzo a revisarla», dijo.

Cuenta que se acostó en la orilla de la cama y esta persona aparentemente le subió la blusa nuevamente y le tocó la parte baja de la espalda, pero después le tocó sus glúteos, de acuerdo con lo dicho por ella en el vídeo.

«Obviamente yo me sentí muy incómoda y él subió las manos. En un momento me dice ‘ponga los brazos a los lados’ y yo siento el pene de él en mi mano. Yo reaccioné, me lavanté histérica, me bajé la blusa, me abroché el pantalón y rápidamente vino una enfermera y me llevó adentro. Me dijo ‘la tenemos que internar’. Fue tan rápido que no me dejaron reclamar, no me dejaron hacer nada», destacó.

Agrega que, entre lágrimas, le pusieron la pulsera de hospitalización y ella se la arrancó. Cuando llegó su mamá, le dijo que se tenía que internar por el ataque de ansiedad.

«Yo no estaba medicada. Porque mucha gente va a justificar el hecho de que estaba medicada y me lo estaba inventando, pero simplemente yo me sentía muy muy mal y busqué ayuda. Cuando llegué al baño a cambiarme, yo me puse a llorar y le dije a mami que no quería internarme porque me sucedió esto y esto», comentó.

Incluso denuncia que un enfermero se acercó y le dijo que ella es mayor de edad como para «ponerse en esos dramas». Pese a que su mamá insistió en ver al médico, nunca llegó -como si hubiese desaparecido-, según resaltó la joven.

Por otro lado, resalta que otros tres médicos respondieron de forma adecuada a la situación y le aconsejaron interponer la denuncia.

¿A qué se expone este médico?

Este caso deberá ser indagado por parte del Ministerio Público. Si se le llegara comprobar algún accionar que atentó contra la joven, la pena es de dos a cuatro años de cárcel.

El abogado Rogelio Ramírez destaca que esta acción está contemplada en el Código Penal como una circunstancia de abuso, independientemente de que sea en un contexto de atención médica.

«El hecho de que el autor se aproveche del estado de vulnerabilidad de la persona ofendida, como sedada o incapacitada de alguna manera para resistir o manifestar su voluntad o no, ese delito más bien es una condición de calificación, eso lo prevé el artículo 162 del Código Penal», explicó el experto en materia legal.

Destaca que, en este tipo de casos, se debe investigar si el autor se valió de la confianza que hay (entre el médico y paciente) para aprovecharse de la situación.

Ramírez explica que, si una víctima tiene identificado al abusador, puede interponer la denuncia a través del Ministerio Público y juntar todas las pruebas posibles, como el comprobante de la cita, entre otros.

¿Qué dicen las autoridades del Max Peralta?

Desde el hospital indicaron a AMPrensa.com que ya recibieron la denuncia formal por parte de la ofendida.

«De acuerdo con la Normativa Institucional, se instruyó el procedimiento administrativo correspondiente, que es confidencial y del cual se estará informando a la denunciante como parte del mismo, por lo que no podemos referirnos a detalles ni de la denuncia ni de la investigación», agregaron.