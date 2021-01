Fonseca es una leyenda de este conocido club

Redacción – Rolando Fonseca anhela con iniciar su carrera como entrenador y señala que uno de sus sueños es dirigir un importante equipo centroamericano.

Se trata del Comunicaciones de Guatemala, institución donde Fonseca es ídolo gracias a su destacada labor como jugador de la institución, donde se dio el lujo de ser goleador.

Actualmente, el amigo del gol es analista y comentarista deportivo en Teletica Radio, pero desde varios meses expresó su anhelo de dedicarse de lleno a la dirección técnica.

En su carrera como futbolista se dio el lujo de jugar en Costa Rica, México, MLS, Colombia y Guatemala, donde únicamente lo hizo con los colores del Comunicaciones.

Esa fidelidad al cuadro crema convirtió a Fonseca en uno ídolo de la institución, gracias a su enorme legado hecho a base de goles y gran calidad en la cancha.

Es por ello, que Rolando desea llegar algún a liderar a este club guatemalteco. Incluso, afirma que su proyección es legar al banquillo crema, lo cuál le encantaría.

Aunque desea llegar a liderar este club chapín, Fonseca es respetuoso del actual cuerpo técnico, pero eso sí señala que todavía no se le ha acercado nadie de la directiva.

«Yo en lo personal soy muy respetuoso de las personas que están ahí, no he tenido ningún acercamiento con ninguno del club, nunca he tenido una propuesta, no tengo comunicación con ninguno y me considero una persona muy respetuosa.

Hoy está el señor Mauricio Tapia y son los que tienen tienen, deben responder a ello. Si me encantaría o si mi ilusión está dirigir a Comunicaciones, que si mi proyección en el tiempo de Dios está la oportunidad de estar ahí, claro si me encantaría.

¿Qué si estoy capacitado? Si estoy capacitado, conozco la institución, conozco lo que se ha hecho y sé lo que representa esa camisa, creo que soy de los jugadores de cuáles y como aprendí de dejar un legado y de hacer cosas diferentes para ser campeón», dijo Fonseca a Marca Sports GT.

El «principito» criticó la presencia de los ticos Manfred Rusell, Michael Umaña y Andrés Lezcano en Comunicaciones, ya que cree que no tienen la calidad para estar en el club.

Su malestar se dio debido a la crisis de la institución, debido que desde el Clausura 2015 no son de Guatemala, situación que tiene estancado a los cremas en 30 copas.