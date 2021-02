Abuelo de 82 años mata a golpes a un intruso que entró en su casa y atacó a su mujer

Redacción-Un abuelo de 82 años mató a golpes a un intruso armado que se había colado en su casa y había atacado a su mujer, de 79, informa la cadena Fox. Los hechos ocurrieron en Aiken, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Herbert Parrish y su esposa Lois, de 79 años, estaban en casa el lunes por la tarde cuando, según los informes policiales, Harold Runnels Jr, de 61 años, llamó a su puerta.

“Abrí la puerta y me dijo que estaba buscando a su pequeño perro chihuahua blanco y quería saber si lo había visto”, dijo Lois a la cadena FOX. “Le dije que no, que no lo había visto”, añadió.

En ese momento, Runnels Jr entró en la casa y blandió un cuchillo, golpeando a la pareja con el mango y provocando un corte en la frente de Lois, según la Oficina del Sheriff del condado de Aiken.

“Sentí que estábamos perdidos. Nos va a matar y a llevarse lo que pueda”, recordó Herbert. “No iba a salir por esa puerta y dejarnos con vida. Así es como me sentí. Por eso dije, ‘Tengo que hacer algo rápido y sacarle ventaja. Sacarle ventaja’”, explicó el anciano.

Herbert tomó una escopeta de su pared y empezó a golpear al intruso. “Comencé a golpearlo en la cabeza con el cañón y sé que debí haberlo golpeado al menos diez veces en la cara, tan fuerte como pude hacerlo”, explicó.

Runnels Jr. fue encontrado “ensangrentado e inconsciente” cuando los sanitarios llegaron al lugar de los hechos. Más tarde murió en un hospital a causa de las lesiones sufridas.