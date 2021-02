Han hecho su sentir en redes sociales

Redacción- Afición del Club Sport Cartaginés enojada por llegada de Tigo Sports a la institución como nueva casa televisora para sus partidos de local.

El conjunto de la Vieja Metrópoli oficializó la mañana de este sábado que las grandes emociones del equipo brumosos ahora serán parte de la pantalla de Tigo Sports.

No obstante, los de la vieja Metrópoli aclararon todo el panorama previo al juego contra Herediano que tendrán este 6 de febrero a las 7:00 pm.

🔥 Cartaginés sueña con grandes momentos y Tigo Sports hará que toda la afición los viva ¡Bienvenido @Cartagines a nuestra familia! 🔵⚪ pic.twitter.com/GR3l4x8Urd — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 6, 2021

Después de romper su ligamen con FUTV, la incorporación a la cadena internacional de deportes era un secreto a gritos.

Pues pese a los intentos de la directiva para que su nueva casa no se filtrara, ante las pocas televisoras en suelo nacional era un hecho que Tigo Sports sería la encargada de trasmitir sus juegos.

Ante esta situación la afición brumosa no se hizo esperar y con el comunicado oficial llegaron los reproches de los seguidres hacia la institución.

Ya que muy pocos aficionados están de acuerdo con la incorporación de la cablera a las filas del conjunto blanquiazul.

Además un gran sector de los aficionados alegan que el servicio de cablera no es el mejor y en sus comentarios le recuerdan a la directiva que Tigo Sports no tiene gran audiencia en sus juegos.

Por lo que no se extrañarían de que los patrocinadores que han llegado al equipo poco a poco empiecen a retirar su apoyo por la poca exposición que tendrán sus marcas.

Los comentarios en tono de reproche no se han hecho esperar, por lo que no hay duda que los seguidores blanquiazules no están conformes con la decisión de la institución y espera que el ligamen con la cablera no sea extensa.