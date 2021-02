Moreira se ha ganado el cariño del liguismo

Redacción – El gerente deportivo manudo, Agustín Lleida, relata de que depende la continuidad del portero Leonel Moreira en el plantel de La Liga.

Moreira termina su préstamo con Alajuelense en el mes de junio del presente año, por lo que el liguismo pide que la directiva hacer lo posible para retener al arquero.

Inclusive, en diferentes páginas de Facebook a alusiva al León, muchos liguistas promueven una campaña para recaudar dinero y así comprar los derechos de «Osito».

Todo se da porque Moreira se ha convertido en una muralla en el marco. Esa opción todavía no ha sido valorada por la directiva liderada por Fernando Ocampo y Agustín Lleida.

Pero todo no depende del León y Lleida deja claro que la única manera que el portero de 31 año siga en la institución rojinegro requiere al 100% del Pachuca de México.

La escuadra azteca es la dueña de la ficha de Moreira, por lo que en La Liga deberán esperar cuál decisión toma el director deportivo de los Tuzos, Marco Garcés.

Dicho directivo es que toma las decisiones con respecto a los jugadores del Pachuca, Club León y Everton de Chile, los cuáles forman parte del consorcio del cuadro mexicano.

Aunque todo depende de los Tuzos, el gerente manudo afirma que esperan ser la primera opción, cuando empiecen a valorar que decisión tomarán con Moreira.

«La continuidad depende 100 por 100 de Marco Garcés, director deportivo del Pachuca, en función de las necesidades que tenga en León, Pachuca, Everton de Chile y en base a eso, si es opción de estar fuera del grupo, nosotros seguramente seamos la primera opción y si ellos lo necesitaran o lo requieran dentro del grupo Pachuca pues tendrá que regresar.

Estamos recién empezando el año y es muy temprano, ellos obviamente son los dueños de la ficha y pueden esperar el tiempo que quieran, no saben que va pasar con todos sus equipos, porque no es solo uno son tres, por lo que todavía no saben y seguramente van a esperar hasta el último momento», afirmó Lleida en conferencia.

El arquero rojinegro es un muro en el campeón nacional, algo que habla muy bien de sus notables condiciones. En el torneo de Clausura solo ha recibido dos goles en 5 fechas.