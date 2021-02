Gómez le ha dado mucha seguridad al Monstruo

Redacción – El portero morado, Alejandro Gómez, asegura que toma confianza para convertirse en un muro en la portería del Saprissa, que ha estado muy segura con él.

Gómez se ganó gran cantidad de elogios de parte del saprissismo, luego de que en el juego ante Santos de Guápiles tapara un penal, que impulsó al Monstruo a empatar 1-1.

Mostrando su reflejos felinos, Alejandro le ahogó el grito de gol a Javon East al minuto 60, lo que motivó al cuadro morado a poner el 1-1 definitivo al 73 con gol de Colindres.

Aunque los morados lograron un importante punto de visita, Gómez no salió contento con el resultado y señala que en el Saprissa siempre trabajar para ganar.

¡Gigante ‘Chavo’ Gómez! Y muchos no confían en él pic.twitter.com/1IaKQkW6fy — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 28, 2021

Pese a su disgusto, el arquero de 31 años salió contento por haber tapado el penal, lo que le llena de mucha confianza y ritmo en la portería morada.

Para el cancerbero del cuadro más ganador del país lo más valioso es darle seguridad a sus compañeros y así darles la tranquilidad de que en el marco hay un muro.

Alejandro Gómez señala que el Monstruo está haciendo las cosas bastante bien, por lo que su intensión en cumplir cada vez que está defendiendo la portería morada.

«Contento por el penal, no así por el resultado. Es bastante importante sumar minutos, eso te va dando ritmo y confianza, confianza al portero y al resto del equipo, que puede contar con que si una jugada no se resuelve bien, estamos ahí atrás atento para intentar que no nos hagan goles.

Siento que el equipo está haciendo las cosas bastante bien, en el partido contra Heredia solo hubo una acción de peligro y este partido ante Santos solo el penal, tal vez un par de jugadas más, el equipo está haciendo las cosas bastante bien, que le facilita el trabajo a la parte de atrás para que no tenga tanta presión», afirmó Gómez.

Gómez ha aprovechado la ausencia de Aarón Cruz por lesión para buscar consolidarse en el Monstruo y de esa forma dejar atrás los 8 meses que esperó en banca.

Gran parte de la afición morada espera que el arquero se mantenga en la titularidad, ya que ha demostrado mejores condiciones que Cruz.