López es uno de los mejores futbolistas del León

Redacción – El talentoso volante hondureño, Alex López, renueva su contrato con el León hasta el mes de junio del 2024 y seguirá deleitando con su clase al liguismo.

Alajuelense logró otro de sus objetivos, el cuál era extender el ligamen de uno de sus mejores futbolistas, tal y como el talentoso volante de 28 años.

Agustín Lleida venía trabajando la renovación del catracho desde hace varias semanas y fue hasta este 12 de febrero que las partes se dio la firma de Alex.

López vive un gran momento con Alajuelense, ya que dejó atrás los ratos difíciles que lo atormentaron para ser parte del plantel que ganó la 30 y Liga Concacaf.

Para el hondureño estar en el León lo motiva, gracias al proyecto que tiene la institución con un equipo lleno de jugadores jóvenes y que denominada #LaLigadelfuturo.

Además, su familia está muy contenta viviendo en Costa Rica, algo que llena de tranquilidad al futbolista hondureño, que espera darle más alegrías a los manudos.

Alex López se refirió a su nueva renovación con La Liga y deja claro que uno de los motivos es el gran trabajo que ha realizado Agustín Lleida en la institución eriza.

«Me siento muy feliz y contento de poder seguir siendo parte de esta gran institución, me están dando la confianza y ahora yo debo aportar tanto dentro como fuera de la cancha. El proyecto que tiene Agustín Lleida con lo que se viene por delante me motivó mucho, porque es un equipo joven y podemos pelear muchos títulos para lo que se viene por delante, creo que mi familia se siente bien de estar en Costa Rica y espero estar el mayor tiempo posible», afirmó López con mucha alegría.

El gerente del León ya tiene a casi todo el plantel rojinegro renovado, el único que le falta por extenderle el ligamen es al portero Leonel Moreira.

La Liga debe esperar que decisión tomará el Pachuca de México con respecto al arquero de 30 años, ya que son los dueños de la ficha del arquero.