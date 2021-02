Alfaro elogia el gran liderazgo de Bryan

Redacción – El joven volante manudo, Bernald Alfaro, asegura que Bryan Ruiz llegó absorber con su jerarquía las presiones que atormentaban al León en el fútbol nacional.

Alfaro está fascinado con poder compartir camerino con Bryan desde el torneo pasado, ya que es un jugador que llegó para convertirse en un bastión del club erizo.

A sus 35 años, el Capi llegó a poner orden en Alajuelense. Inclusive, Bernald considera que cuando el número 10 en la cancha todo es diferente para el rival y árbitros.

Todo eso se da por su notable trayectoria, la cuál merece el respeto de propios y extraños, ya que se dio el lujo de jugar en Bélgica, Inglaterra, Holanda, Portugal y Brasil.

Esa experiencia en esas naciones fortalecieron al Capi, que llegó al club erizo con el rodaje necesario para absorber todo lo malo que atormentaba a la institución.

Es por ello, que el volante asegura que Bryan les ha ayudado bastante y por eso el futbolista de 23 años trata de imitarlo con el fin de intentar copiar el estilo de Ruiz.

Bernald Alfaro habló en conferencia de prensa y deja claro que Bryan absorbió presiones como la de Alex López junto con otro tipo de situaciones del León.

«Si absorbió presiones Bryan, no solo de Alex López sino que de todo el equipo y lo que mayormente aporta es la jerarquía, realmente es un jugador cuando está dentro del campo es diferente para el rival, árbitros y para nosotros mismos por toda su trayectoria, merece todo el respeto y más de nosotros porque es nuestro capitán y nuestra cabeza.

Siento que a nosotros nos ha ayudado bastante y me incluyo, he aprendido bastante de él, todos los días verlo entrenar y demás, con la dinámica que le pone, es un jugador que ha estado en ligas que uno todavía no se imagina, entonces uno trata de absorber y ver todos los días en que mejorar, ver todos esos aspectos importantes del juego.

Sus controles, su forma, sus tiempos y uno trata de imitarlo hasta cierto punto, a todos los jóvenes nos ha ayudado bastante y el que no aspira a las ligas que llegó Bryan Ruiz no está haciendo nada aquí, entonces tratar de mejorar todos los días y aprender de ellos», afirmó Bernald Alfaro.

El liguismo está muy feliz con la presencia de Bryan Ruiz, debido que el veterano futbolista demuestra estar en un nivel extraordinario en el Equipo de su Gente.