Lassiter es una de las cinco mejores ventas del León al extranjero

Redacción – El atacante nacional, Ariel Lassiter, asegura que no todos los jugadores tienen la oportunidad de vestir la camiseta de un equipo como Alajuelense.

Lassiter vive en la memoria del liguismo, gracias su destacado rendimiento en sus días como jugador del León, donde siempre se caracterizó por darlo todo en la cancha.

Su llegada al León se dio enero del 2019, gracias a la confianza que le dio Javier Delgado, quién en aquel momento era el gerente deportivo erizo.

Ese paso por Alajuela quedó guardado en el corazón del jugador, que se fue del León en agosto del 2020 prestado de parte de La Liga al Houston Dynamo de la MLS.

Posteriormente en noviembre del año pasado, los norteamericanos hicieron efectiva la compra de la ficha del atacante de 26 años nacido en Turrialba.

Esa venta representó una de las cinco mejores ventas en la historia del Equipo de su Gente, que se echó a sus arcas alrededor de $350 mil.

En La Liga sumó un total de 24 goles en 62 compromisos. Eso sí, no tuvo la dicha de quedar campeón con el equipo de sus amores, pese a ello se siente orgullo del club.

El mediocampista afirma que muchos liguistas le dicen en redes sociales que él fue parte de la obtención de la 30 también, algo que lo llena de mucha alegría.

Ariel Lassiter habló con ESPN Costa Rica y dice que conoce a la perfección al León, por lo que verlos haciendo las cosas bien lo llena de orgullo y satisfacción.

«Viéndola desde afuera fue como algo muy difícil porque eso es algo que yo quería hacer, yo quería lograr la 30 pero se me vino otra oportunidad de venir a la MLS y desde afuera yo como jugador estoy súper orgulloso de La Liga, de los jugadores y del cuerpo técnico que lo lograron y yo también estoy ganando como aficionado.

Sé como es ese con ese cuerpo técnico y esos jugadores que han hecho las cosas bien y se lo merecen. A mí me encanta que me lleguen comentarios, siempre he dado todo para La Liga y siento que la junta directiva y el cuerpo técnico dieron todo para que fuera creciendo, haciendo las cosas de al mejor manera.

Que los aficionados me digan que soy parte de alzar esa copa me hacen sentir súper orgulloso y bendecido porque no todos no tienen la oportunidad de jugar en un equipo como es La Liga», afirmó Lassiter a ESPN Costa Rica.

Sin dudas, que Lassiter es un manudo más, que tras ser vendido al Houston Dynamo le hizo la promesa a los liguistas de volver en el futuro.

Durante su primera campaña con el Houston Dynamo, Ariel contabilizó un total tres goles y una asistencias en 16 partidos con la escuadra naranja.