Acosta sueña con trascender con el Cartaginés

Redacción – El veterano defensor nacional, Bismar Acosta, espera que si Cartaginés queda campeón nacional en el Clausura 2021 le hagan una estatua al plantel brumoso.

Acosta llega al cuadro de la Vieja Metrópoli con la ilusión de ganar un título, por lo que esa situación terminó inclinando la balanza para que llegara al club blanquiazul.

Es por ello, que el zaguero de 34 años firmó por tres torneos con Cartaginés, con la misión de conseguir ese objetivo y que mejor que hacerlo con el decano del fútbol tico.

Los brumosos no dan la vuelta olímpica desde el 12 de enero de 1941. Ya han pasado 80 años del último cetro local y el actual plantel quiere romper dicha sequía.

La mentalidad ganadora de Acosta se complementara con la basta nómina brumosa, que busca reivindicarse en el torneo y así despejar las dudas que los han rodeado.

Bismar Acosta habló en conferencia de prensa y dejó saber su deseo de dar la vuelta olímpica con Cartaginés, por eso promete cambiar el chip para ayudar al club.

«Quiero ganar algo y el Cartaginés está urgido de eso, espero que si quedamos campeones nos hagan una estatua afuera del estadio después, así es eso. Cartaginés está urgido de eso y queremos hacer algo bueno, cambiar totalmente el chip y por eso fue que se inclinó la balanza, porque quiere ganar algo y quiero hacer algo diferente.

Con respecto con Hernán Medford no he hablado mucho, que poco a poco me va ir evaluando y entonces para ver si puedo estar lo más rápido posible con el grupo, pero en sí yo lo he admirado, es un excelente entrenador y no hay nada más que decir, solamente trabajar», afirmó Bismar Acosta.

Con el número 77 en su camiseta, Bismar vuelve al fútbol costarricense tras una aventura de ocho años por la primera división de Noruega donde gozó de regularidad.

Su paso por suelo nórdico inició en el 2013 y terminó hace unas semanas atrás, con el fin de volver a Costa Rica para poder estar al lado de sus seres queridos.