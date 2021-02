Toda la población mayor de 58 años será vacunada a partir de esta semana

Redacción – Las áreas de salud de Pavas y Desamparados 2 ya empezaron a vacunar contra la Covid-19 a la población de la tercera edad y mayores de 58 años, pertenecientes al segundo grupo de prioridad.

Una de las primeras fue Blanca Rosa Aguilar, de 94 años, quien se vacunó en el Área de Salud de Pavas.

«Estoy muy contenta en recibir la vacuna y no me dolió nada. Me he cuidado y todos debemos hacerlo», indicó Aguilar, vecina de Pavas centro.

Este viernes se aplicaron 336 dosis y, para la próxima semana, se aplicarán 1008 en Pavas, según indicó la doctora del centro y vocera, Monserrat Navarro.

Además, precisó que las citas se asignarán mediante llamada telefónica por parte de estas áreas administradas por Coopesalud R.L.

«La vacunación se realizará mediante cita; es decir, las personas serán llamadas para indicarles el día, la hora y el puesto de vacunación donde deben acudir», agregó.

Los centros de salud localizan primero a personas de mayor edad hasta llegar, a las de 58 años, pues se le da prioridad a los adultos mayores más longevos.

El pasado martes ingresaron 79.560 dosis de la vacuna contra el Covid-19 y, de las que ingresen a partir de ahora, un 80% será destinado para vacunar al segundo grupo de prioridad (mayores de 58 años) definido por el Ministerio de Salud.