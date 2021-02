Redacción. La diputada de Nueva República, Carmen Chan, aseguró que el presidente de la República, Carlos Alvarado, respondió a las consultas con tal cinismo que es una ofensa para el pueblo.

«Carlos Alvarado reconoció que no leyó el Decreto Ejecutivo que él mismo firmó. No lo leyó, no tuvo dudas, no hubo correcciones, porque según Carlos Alvarado para él no es humanamente posible leer todo lo que firma», destacó.

Tampoco al parecer, se puede acordar de todo lo que firma, lo cual es muy grave. Sin embargo, defendió a capa y espada su decreto y su UPAD, se escudó y repitió hasta el cansancio -dijo la congresista- los fines supuestamente nobles de la Oficina, la cual, ya existe evidencia, solicitó información sensible y particular de los ciudadanos.

«¿Su estrategia hoy? Muchas veces se fue por la tangente, no respondió lo que se le preguntó, divagó intentando agotar el tiempo de consulta de los diputados, o sencillamente se justificó en el cómodo argumento de que no era experto en el tema, a sabiendas que el desconocimiento no lo exime de responsabilidades de su investidura», destacó.

Algo quedó claro, dijo la congresista, Carlos Alvarado es un cínico, porque a esta altura con todas las evidencias y lo que ha arrojado la investigación legislativa, sigue insistiendo, contrariamente a los hechos, en que todo lo que hizo fue legal, que no quebrantó la legalidad.