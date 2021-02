Tibaseños y alajuelenses se volverán a ver las caras por segunda ocasión en la semana

Redacción- Wálter Centeno acepta que le gustaría tomarse un café con el director técnico de La Liga, Andrés Carevic, para así poder hablar de fútbol.

El estratega del Monstruo dio sus impresiones previo al Clásico Nacional que se efectuará el próximo domingo.

Choque en el que «Paté» llega con mucha presión, debido a que el pasado miércoles fue derrotado por el mismo cuadro manudo en la final de la Liga Concacaf.

No obstante, en medio de la molestia que sienten los seguidores del Monstruo, el entrenador de los tibaseños elogia al cuerpo técnico del enconado rival.

«Yo nunca me he tomado un café con el entrenador de Alajuela, los partidos que me ha tocado jugar tanto en Alajuela como en Saprissa creo que él ha sido muy cordial, su cuerpo técnico ha sido muy respetuoso, me parece que ha sido uno de los cuerpos técnicos más respetuosos en todo el torneo y agradecerle, porque también él es un gran profesional, ha venido a La Liga a hacer cosas importantes, no se puede negar», indicó Centeno.

Para el exjugador e ídolo saprissista es muy importante tener buena relación con muchos técnicos a nivel general.

Así que Carevic no es la excepción y espera tener la oportunidad de intercambiar conceptos futbolísticos en una charla.

«Esto es de profesionales, esto es de respeto al colega y agradecerle nuevamente, pero el domingo somos enemigos, cada uno tiene que defender lo suyo, esto es fútbol y tal vez en algún momento podemos charlar, creo que soy un técnico que quiere crecer mucho, que quiere tener muchas relaciones con muchos jugadores y creo que para el crecimiento individual sería bueno un día de estos conversar, porque hay muchas cosas de qué hablar de fútbol, que eso es lo más lindo», agregó.

Saprissa y La Liga medirán fuerzas el próximo domingo al ser las 4:00 p.m. en el Estadio Morera Soto.

El equipo que se deje los tres puntos podría colocarse en el primer lugar de la clasificación, en caso de ser los erizos llegarían a 14 puntos, mientras que los morados solo pueden aspirar a sumar 11 unidades.