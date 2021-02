Hace tres semanas recibió la primera dosis

Redacción – José Uriel Delgado, conocido como «Chepito», es el tico más longevo y ahora también el ciudadano de mayor edad que ya tiene la segunda vacuna contra el Covid-19 y no ha presentado complicaciones a raíz de la vacunación.

A sus 120 años, Chepito tiene el esquema completo de vacunación luego de que lo vacunaran en el Hogar de Ancianos de Piedades de Santa Ana.

«Hemos estado en contacto con la madre Inés para ver la evolución de él y de los otros adultos mayores. Todo ha concurrido con normalidad y con muy buen estado de salud y no ha presentado ningún efecto secundario», asegura enfermera de COOPESANA R.L., Kathlen Barquero.

Junto a él, otros 22 adultos mayores fueron vacunados con la segunda dosis este martes a las 9:00 de la mañana por parte del Área de Salud de Santa Ana.

Los hermanos Jiménez son dos adultos mayores que también recibieron la vacuna y afirman que su vida «ha transcurrido con normalidad» desde la primera dosis.

«Vi a ciertas compañeras que decían que les dolía el brazo, pero a mí no no me dio nada en la piel, ni tampoco experimenté ninguna molestia y estoy asustado con Chepito porque lo asimiló muy bien también», expresa Ronald Jiménez, de 59 años.

Su hermano, Edwin Jiménez y de 74 años, agradece tener aplicada la segunda dosis.

«Es una gran ventaja porque quiere decir que todavía tengo defensas para no enfermarme», comentó.

Ellos son parte de las más de 28 mil ciudadanos que ya tienen su esquema completo de vacunación contra el Covid-19.