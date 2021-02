Redacción – Cuestionan bajo nivel de Celso Borges tras nueva derrota por 1-0 del Deportivo La Coruña en la casa del Racing de Ferrol en la Segunda B de España.

Como ha sido usual en la temporada, el tico fue titular y capitán del Deportivo en la jornada 15 de la categoría de bronce del balompié ibérico.

El nacional no mostró mayor cosa dentro de la cancha. Inclusive, se vio hasta nervioso a la hora de crear jugadas en ofensiva para beneficiar a sus compañeros.

Ese pobre rendimiento del tico demuestra que no vive su mejor momento. Racing de Ferrol hizo respetar en su casa y al minuto 59, Pep Caballé puso el 1-0 en el partido.

Dicho gol no calló bien en Rubén de la Barrera, entrenador del Deportivo, ya que sacó a Borges de la cancha al minuto 64, en busca de darle más movilidad a su equipo.

Cambios de pezas no #RacingDépor con #ADGrupoRegueira: entran no campo Keko Gontán e Borja Galán substituíndo a Lara e Celso Borges no minuto 63! pic.twitter.com/Cp0WW9oG7O

— RC Deportivo (@RCDeportivo) February 20, 2021