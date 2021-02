Defiende su polifuncionalidad para ser ubicado en el terreno de juego

Redacción- David Guzmán afirma que a él no le importa ser uno de los jugadores más cuestionados por la afición del Saprissa.

Las molestias y hasta burlas de algunos seguidores del cuadro morado no parecen afectarle al volente de contención.

Quien solamente le pide a esas personas criticar con más criterio y analizando otras cosas más allá que las faltas que pueda cometer.

Asegura que durante toda su carrera profesional siempre ha sufro todo ese tipo de cuestionamientos y mofas.

“De mi persona no pasa nada, yo he tenido toda una carrera así y practico algo especial que es escuchar, lo que me sirve lo trato de agarrar y lo que no lo voy a desechar, he estado toda mi vida acá, salí, he estado en la Selección igual”.

“Si me siguen criticando pues las opiniones son válidas, yo nada más pido que me critiquen con criterio, que vean lo que yo hago, he jugado muchísimas posiciones y voy a estar siempre a disposición del entrenador y de club, yo quiero ganar, soy un jugador ganador y dónde me toque jugar lo voy a hacer, si lo hago bien o mal son otros 100 pesos”, comentó el mundialista de Rusia 2018.

Guzmán solo ha vestido los colores del Monstruo en el fútbol nacional, aunque fuera del país militó con dos escuadras distintas de la MLS.

Carrera que le ha permitido desarrollar la facilidad para jugar en distintas zonas del campo, puesto que ha fungido desde defensor central, hasta como volante mixto.