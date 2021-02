Redacción. Los diputados que conforman la Comisión Especial de Limón criticaron el lento avance de las obras para el sistema de alcantarillado sanitario y las obras para luchar contra las inundaciones que se deben realizar con el crédito por más de $50 millones del BCIE.

El congresista Eduardo Cruickskank mostró su preocupación por las declaraciones emitidas por los funcionarios de SENARA que explicaron que a pesar de los trabajos para poner un freno a las inundaciones y una inversión por 23 millones de dólares, las mismas no se pueden evitar pero se pueden controlar.

La presidenta de la Comisión, Yorleny León, comentó que se tiene un atraso de cerca de 6 años y “no se tiene certeza de que las obras se puedan realizar”, afectando a cientos de pobladores de Limón.

La legisladora Shirley Díaz consultó sobre en qué etapa están las obras, sobre este tema, el presidente Ejecutivo del AyA, Tomás Martínez Baldares, explicó que uno de los problemas más complejos es la expropiación de terrenos que dificulta los desembolsos por parte del banco y se trabaja de la mano con la orden de inicio en el 2023 y se espera finalizar en el 2025.

Martínez comentó que en el tema del alcantarillado la inversión llega a los 42 millones de dólares.

Patricia Quirós de Senara, explicó que la inversión para la lucha contra las inundaciones llega a 23 millones de dólares de los cuales $16,5 millones se destinarán al manejo de causes y otros 3,8 millones se utilizarán para puentes.

Sobre el tema de las inundaciones el diputado David Gourzong que no se están tomando acciones con la finalidad de frenar la fuerza del agua.