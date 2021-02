Redacción. Los legisladores que conforman la Comisión Especial de Limón expresaron su preocupación por el lento avance de las obras de ampliación y rehabilitación de la Ruta Nacional 32, entre el cruce de Río Frío y Limón, luego de la comparecencia de los expertos del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).

La presidenta de este órgano legislativo, la diputada Yorleny León Marchena afirmó que el Gobierno no se tomó en serio la ruta y el porcentaje de expropiaciones sin realizar es muy alto.

Wendy Sequeira de Auditoría del Lanamme, explicó que se han enviado 21 notas sobre la construcción de la obra, con temas como puentes y el pavimento donde no se había tomado en cuenta la carga vehicular que generaría la Terminal de Contenedores de Moín y el nuevo puesto fronterizo de Tablillas.

En el tema de puentes no se cumplió con la normativa vigente.

La experta señaló que la auditoria estudia la totalidad de proyecto donde no se ha iniciado la construcción de los intercambios que plantea el proyecto.

«Se han presentado agrietamientos en el pavimento que ya fueron informados a la empresa constructora además, se han exteriorizado ondulaciones en tramos de la vía.

En los puentes nuevos se detectaron deficiencias en los rellenos en las juntas y filtraciones de agua en las juntas provisionales», destacó.

En cuanto a la calidad de los materiales se han dado malas prácticas, señaló Sequeira, donde se presenta problemas con el asfalto y el concreto.

Sequeira explicó que se deben expropiar 456 propiedades y solo se han realizado 131.

El proyecto lleva un 30 por ciento de avance.

La legisladora Shirley Díaz Mejías comentó que la ampliación de la carretera es una prioridad y consultó qué pasa con las recomendaciones, a lo que Sequeira indicó que al no ser vinculantes no todas son acogidas.

La diputada Marulin Azofeifa Trejos preguntó sobre los agrietamientos en la vía, en la primera capa de asfalto si estos ya fueron reparados pero los funcionarios de Lanamme no han recibido respuestas.

El legislador Eduardo Cruickshank Smith señaló que hay partes de la carretera que deberían ser más altos debido a que son propensos a inundaciones, la experta comentó que esto ya se le informó a la Unidad Ejecutora.